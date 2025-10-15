Papiercontainer in Brand – Bismarckstraße in Weidenau kurzzeitig gesperrt

(wS/red) Siegen 15.10.2025 | Am Mittwochnachmittag, gegen 18:10 Uhr, musste die Bismarckstraße in Höhe des Hallenbads kurzzeitig voll gesperrt werden. Grund dafür war ein Papiercontainer, der in Brand geraten war.

Aufmerksame Passanten bemerkten die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten kurze Zeit später an und löschten den Brand zunächst mit Wasser, anschließend mit Schaummittel, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Während der Löscharbeiten blieb die Bismarckstraße vollständig gesperrt, sodass es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kam. Nach Abschluss des Einsatzes konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de