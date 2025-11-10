Beteiligungsprozess wird fortgeführt: Online-Beteiligung für Wellersberg-Areal gestartet

(wS/si) Siegen 10.11.2025 | Das Bundesministerium der Verteidigung hat Ende Oktober 2025 bekannt gegeben, dass die Umwandlung zahlreicher ehemalisch militärisch genutzter Liegenschaften der Bundeswehr aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage zunächst ausgesetzt wird. Hierzu wurde ein Moratorium mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vereinbart, die für die Vermarktung der Liegenschaften zur zivilen Nachnutzung zuständig ist.

In der Liste der betroffenen Liegenschaften ist auch das ehemalige Munitionsdepot auf dem Siegener Wellersberg enthalten. Deshalb ist aktuell unklar, ob die Stadt Siegen die Wohngebietsentwicklung wie geplant realisieren kann. Trotzdem hat sich die Stadt entschieden, den Beteiligungsprozess mit der Durchführung von Entwurfswerkstatt und parallel startender Online-Beteiligung weiterzuführen, um die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger in den städtebaulichen Entwurf einfließen lassen zu können, der sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Planungsstand befindet.

Alle weiteren Entwicklungsschritte sind zur Vermeidung weiterer Kosten derzeit ausgesetzt. Das Bundesministerium der Verteidigung hat Gespräche mit den betroffenen Ländern und Kommunen angekündigt. Die Online-Beteiligung läuft noch bis Sonntag, 23. November 2025, und ist hier zu finden https://plan-portal.de/siegen-wellersberg/. Das Onlinebeteiligungs-Portal bietet die Möglichkeit, sich mit Anregungen und Meinungen aktiv am laufenden Planungsprozess zu beteiligen und sich darüber hinaus über die Hintergründe der Planungen zu informieren.