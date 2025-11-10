Viel Blaulicht am Montagabend – Gasalarm an der Wenschtstraße sorgt kurzzeitig für Feuerwehreinsatz

(wS/red) Siegen 10.11.2025 | Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei sorgten am Montagabend an der Wenschtstraße, Ecke Tannenburgstraße, für Aufsehen. Gegen 20:40 Uhr war dort Gasgeruch in einem Wohnhaus in Geisweid gemeldet worden.

Sofort rückten mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr sowie Polizeikräfte zur Einsatzstelle aus. Die Anwohner hatten das Gebäude vorsorglich verlassen, während die Einsatzkräfte Messungen im Haus durchführten und die Lage erkundeten.

Bereits nach kurzer Zeit konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Die Messgeräte zeigten keine erhöhten Konzentrationen an. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Die Bewohner durften anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz beendet, und die Feuerwehrleute konnten ebenso schnell wieder abrücken, wie sie gekommen waren.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de