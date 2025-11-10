News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Schwerer Verkehrsunfall auf der A45 bei Siegen – langer Stau nach Vollsperrung

10. November 202596
(wS/red) Siegen 10.11.2025 | Am Montagmittag kam es auf der A45 in Richtung Dortmund, etwa einen Kilometer vor der Siegtalbrücke, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Audi mit Anhänger und ein BMW kollidierten, ein PKW überschlug sich daraufhin. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Rettungswagen, Feuerwehr und der Rettungshubschrauber „Christoph 25“ waren im Einsatz. Der Hubschrauber musste jedoch keinen Patienten transportieren.

Die Autobahn wurde vorübergehend vollständig gesperrt, wodurch sich ein mehrere Kilometer langer Stau bildete, der bis hinter die Anschlussstelle Siegen-Süd reichte. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben, der Verkehr fließt normal.

Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Feuerwehr stellte unter anderem auch den Brandschutz sicher. Fotos: Feuerwehr Siegen

