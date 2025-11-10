Kleine Bären – große Wirkung: Deutsche Teddy-Stiftung überreicht 150 Teddybären an Kreispolizeibehörde Siegen- Wittgenstein

(wS/ots) Siegen 10.11.2025 | Am Montag (10.11.2025) ist es zu einem bärenstarken Treffen zwischen dem Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, Andreas Müller, dem Abteilungsleiter der Polizei, Klaus Bunse, weiteren Vertretern der Behörde und Matthias Bohn, Fachberater Seelsorge der Feuerwehr Siegen und Botschafter der Deutschen Teddy-Stiftung gekommen. Er überreichte der Behörde 150 Teddybären, die nach Verkehrsunfällen Trost und Sicherheit spenden sollen.

Ein Verkehrsunfall ist für Kinder oft ein erschütterndes Erlebnis. Egal, ob sie selbst involviert oder Augenzeugen waren. Die kuscheligen Helfer werden von der Polizei mitgeführt und kommen immer dann zum Einsatz, wenn Kinder besonders belastet sind.

„Ein Teddybär kann einen Unfall zwar nicht ungeschehen machen“, so Leitender Polizeidirektor Klaus Bunse, „aber er kann in diesen Momenten Ängste mindern, Vertrauen schaffen, Halt geben und Ruhe in eine oftmals chaotische Situation bringen,“ ergänzt Behördenleiter Andreas Müller.

Mit der Initiative stärkt die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ihre Arbeit im Bereich des kindgerechten Opferschutzes.

Polizeirat Marcel Zirnsak, Leiter der Direktion Verkehr, freut sich über die „Tröstebären“. „Unser Dank gilt der Deutschen Teddy-Stiftung. Die Bären unterstützen unsere Arbeit immens. Manchmal sind es bekanntlich die kleinen Gesten, die Großes bewirken.“

Auch Rettungswagen und Feuerwehrautos sind bereits teilweise mit Teddys ausgestattet. „So ein Teddy ist ein unverzichtbares Rettungsmittel für unsere Einsatzkräfte. Ich würde mir wünschen, dass auf jedem Einsatzfahrzeug der Blaulicht-Familie im Kreis-Siegen Wittgenstein ein kuscheliger Trostbär mitfährt“, meint Matthias Bohn, Botschafter der Deutschen Teddy-Stiftung.

150 „Tröstebären“ – Kuscheltiere für Kinder in Not. Foto: #polsiwi