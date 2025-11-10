Pino’s Weihnachtszauber“ auf dem Lebenshof „Pino & Freunde

(wS/red) Siegen 10.11.2025 | Am Samstag, den 29. November 2025, ab 15:00 Uhr, lädt der Lebenshof „Pino & Freunde“ in Oberschelden-Lurzenbach herzlich zum Weihnachtsfest auf dem Hof ein. Unter dem Titel „Pino’s Weihnachtszauber“ erwartet die Besucher ein stimmungsvoller Nachmittag in liebevoll geschmückter Atmosphäre.

Gäste dürfen sich freuen auf:

• Leckere Speisen und heiße Getränke

• Selbstgemachtes

• Funkelnde Lichter und eine warme, herzliche Stimmung

• Begegnungen mit den tierischen Bewohnern des Hofs

Die Hofgemeinschaft möchte zu einem gemütlichen Verweilen einladen und gemeinsam mit allen Besucherinnen und Besuchern den Beginn der Adventszeit feiern.

Wichtige Hinweise:

• Ort: Oberschelden-Lurzenbach

• Parken: Wanderparkplatz Oberschelden

• Der Weg zum Hof ist in dieser Jahreszeit nicht barrierefrei.

Zum Abschluss ein Blick auf das, was den Lebenshof ausmacht:

Der Lebenshof „Pino & Freunde“ ist ein Zufluchtsort für Tiere, die besondere Fürsorge brauchen. Hier leben betagte, vernachlässigte, kranke oder gehandicapte Pferde, Esel und andere Tiere in einem geschützten Umfeld, in dem sie mit Ruhe, Liebe und Würde ihren Alltag verbringen dürfen.

Der Hof freut sich auf alle, die den Weihnachtszauber mit ihnen teilen möchten. ❤️