Erster Amtsauftritt: Bürgermeister Jonas Becker überreicht 55 Willkommensbäume

(wS/bu) Burbach 12.11.2025 | „Es gibt wohl keinen schöneren Termin als diesen, um die Amtszeit als Bürgermeister zu beginnen.“ Die Übergabe der Willkommensbäume am Bauhof an Burbacher Familien, die sich in der Zeit von August 2024 bis August 2025 über Nachwuchs freuen durften, war für Jonas Becker der erste repräsentative Termin als neuer Verwaltungschef. „Seit kurzem weiß ich selbst, wie ein Neugeborenes alles auf den Kopf stellt. Diesen neuen Lebensabschnitt wollen wir auch als Gemeinde ein Stück weit begleiten. Die Willkommensbäume sind ja schon eine kleine Tradition geworden. Mit der Aktion heißen wir unsere jüngsten Bürgerinnen und Bürger in Burbach von Herzen willkommen.“

Insgesamt 91 Neugeborene hatte das Einwohnermeldeamt innerhalb eines Jahres registriert. Für 55 von ihnen bestellten die Familien Bäume. Zur Auswahl standen auch in diesem Jahr wieder Apfel, Birne, Pflaume und Kirsche in verschiedenen Sorten. 47 junge Obstbäume pflanzen die Familien in ihren eigenen Gärten, acht Familien haben sich für Laubbäume im Bürgerwald entschieden. „Ich freue mich, dass der Baum als Geschenk immer noch gut ankommt“, sagt Andrea Usung vom Familienbüro, die 2020 die Idee zu den Willkommensbäumen hatte. Die Aktion fand nun bereits

zum sechsten Mal in Folge statt. Rund 500 Bäume wurden seitdem an Burbacher Familien mit Neugeborenen übergeben.

Bürgermeister Jonas Becker betonte, dass sich Burbach in den vergangenen Jahren als kinder- und familienfreundliche Kommune kontinuierlich weiterentwickelt hat. Ein entscheidender Schritt hierfür war die Einrichtung des Familienbüros im Januar 2019 als zentrale Anlaufstelle für Familien.

Von hier aus wurden seitdem weitere Angebote entwickelt wie beispielsweise die

Stoffwindelprämie, die Ausstattung fast aller öffentlicher Gebäude mit Wickeltischen, die

Zertifizierung als stillfreundliche Kommune oder eben die Willkommensbäume. Der Bürgermeister selbst nahm diesmal übrigens noch keinen Baum mit nach Hause. Seine Tochter wurde erst nach August geboren. „Nächstes Jahr sind wir dann auch dran. Ich freue mich schon darauf, einen Willkommensbaum bei uns im Garten einzupflanzen“, so Jonas Becker.

Jonas Becker tauschte sich mit den jungen Eltern aus, hier mit Anna-Lena Reuter aus Lützeln.

Insgesamt 55 Familien haben für ihre Neugeborenen einen Baum bestellt. Am Bauhof konnten nun die Obstbäume für die eigenen Gärten abgeholt werden.

Andrea Usung vom Familienbüro begrüßte die Familien und übergab dann an Jonas Becker, für den es der erste Termin als Bürgermeister war. Fotos: Gemeinde Burbach