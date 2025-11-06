News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Feiern, Musik und gute Laune in Kreuztal: Party in der „Birne“ mit wirSiegen.de

6. November 202515
(wS/red) Kreuztal 06.11.2025 | Am Samstag, den 8. November 2025, lädt die beliebte Kneipe „Die Birne“ in Kreuztal gemeinsam mit dem Regionalportal wirSiegen.de zu einer großen Party ein.
Ab 18:00 Uhr heißt es in der Marburger Straße 10: Musik, gute Gespräche, leckeres Essen und jede Menge Spaß – ganz nach dem Motto: „Essen & gute Stimmung garantiert!“

Für die musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Abend Carsten Breuer mit seiner Band EASY. Die Gäste dürfen sich auf Live-Musik, Tanz und einen stimmungsvollen Abend freuen, der das Kreuztaler Kneipenleben wieder aufleben lässt.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt:
Neben kühlen Getränken gibt es gegrillte Bratwurst und Frikadellen mit Brötchen – echte Klassiker für einen gemütlichen Abend unter Freunden.

Der Eintritt kostet 5 Euro.
Alle, die Lust auf gute Musik, nette Gespräche und das besondere Kneipenflair haben, sollten sich diesen Termin nicht entgehen lassen.

Die Birne & wirSiegen.de freuen sich auf zahlreiche Gäste und einen unvergesslichen Abend in geselliger Atmosphäre!

