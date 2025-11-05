Gillerbergstraße in Lützel wird gesperrt

(wS/hi) Hilchenbach 05.11.2025 | Von Sonntag, 9. November, 23:00 Uhr, bis Dienstag, 11. November, 8:00 Uhr, wird ein Teil der Gillerbergstraße in Lützel für alle Verkehrsteilnehmenden voll gesperrt.

Betroffen ist das Stück vom Wanderparkplatz Giller bis zum „Hotel-Restaurant Ginsberger Heide“. Die Sperrung dieses 350 Meter langen Stücks ist notwendig, da in diesem Zeitraum die abschließenden Asphaltierungsarbeiten durchgeführt werden.

Eine Umleitungsbefahrung ist nicht möglich, weil sich die Zufahrt im gesperrten Bereich befindet. Auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für Radfahrerinnen und Radfahrer ist die Straße gesperrt. Besucherinnen und Besucher des Gebiets Ginsberger Heide werden gebeten, an diesem Tag den Ginsburg-Parkplatz „Am Zollposten“ zu nutzen.

Die Stadt Hilchenbach bittet um Verständnis für diese notwendige Maßnahme und um Beachtung.