Mehrere Wohnungen nach Brand in Haus unbewohnbar

(wS/ots) Bad Berleburg 06.11.2025 | Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochmittag (05.11.2025)

in den Lerchenweg in Bad Berleburg alarmiert worden. Zeugen hatten gegen 12:30

Uhr eine Rauchentwicklung in einem Haus festgestellt.

Die Feuerwehr konnte bei Betreten des Hauses den Brandort im Bereich einer

Wohnung lokalisieren und die verschlossene Wohnungstür aufbrechen. Anschließend

begannen die Löscharbeiten. Nach ersten Erkenntnissen stand eine Couch in

Flammen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung.

Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen.

Mehrere Wohnungen sind aufgrund des Feuers derzeit nicht mehr bewohnbar. Das

Ordnungsamt der Stadt Bad Berleburg kümmerte sich um die Unterbringung der

Bewohner.

Symbolbild

