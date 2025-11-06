News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Mehrere Wohnungen nach Brand in Haus unbewohnbar

6. November 20252
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Bad Berleburg 06.11.2025 | Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochmittag (05.11.2025)
in den Lerchenweg in Bad Berleburg alarmiert worden. Zeugen hatten gegen 12:30
Uhr eine Rauchentwicklung in einem Haus festgestellt.

Die Feuerwehr konnte bei Betreten des Hauses den Brandort im Bereich einer
Wohnung lokalisieren und die verschlossene Wohnungstür aufbrechen. Anschließend
begannen die Löscharbeiten. Nach ersten Erkenntnissen stand eine Couch in
Flammen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung.

Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen übernommen.

Mehrere Wohnungen sind aufgrund des Feuers derzeit nicht mehr bewohnbar. Das
Ordnungsamt der Stadt Bad Berleburg kümmerte sich um die Unterbringung der
Bewohner.

Symbolbild

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!




Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Unfallverursacher flüchtet nach Auffahrunfall - Zwei Personen leicht verletzt

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten