Schätze aus Papier und Metall – BiggePhila 2025 lockt Sammler aus ganz Deutschland nach Olpe

(wS/bp) Olpe 08.11.2025 | Am Sonntag, den 23. November 2025 findet von 10.00 bis 15.00 Uhr die BiggePhila – eine Briefmarken- und Münzen-Börse – in der Stadthalle Olpe, Pannenklöpperstraße 4, 57462 Olpe (für Navi und Parkplatz: gegenüber Felmicke 49), statt. Die Briefmarkensammler Olpe e.V. , die Briefmarkenfreunde Netphen e.V. und der Verein für Briefmarkenkunde und Postgeschichte Siegen 1908 e.V. richten diese Veranstaltung wieder gemeinsam aus.





Verkehrsgünstig am Autobahnkreuz A4/A45 gelegen, erwartet alle Sammler ein großes Angebot an Briefmarken, Münzen, Medaillen, Banknoten, Ansichtskarten sowie Orden und Ehrenzeichen. Die Besucher haben an diesem Tag die Möglichkeit, in die Geld- und Postgeschichte der verhangenen Jahrhunderte einzutauchen und ein Stück Geschichte zum Anfassen zu erwerben. Als besonderes Highlight wird die erste verausgabte Briefmarke der Welt – die One Penny Black aus Großbritannien – von 1840 im Original ausgestellt sein. Uwe Gerloff, 1. Vorsitzender der Briefmarkensammler Olpe e.V., und sein Veranstaltungs-Team gehen wieder davon aus, dass – wie im vergangenen Jahr – Händler und Besucher aus einem Umkreis von über 100 km anreisen werden. Die Verbandsprüfer für Briefmarken, Münzen sowie Orden und Ehrenzeichen des Verbands Philatelistischer Prüfer e.V. (VP) Axel Dörrenbach (Düsseldorf) sowie Thilo Nagler (Siegen) stehen an diesem Tag für die philatelistische und numismatische Bewertung zur Verfügung und geben Tipps für eine Veräußerung von Briefmarken- und Münzen-Sammlungen. Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt sein. Eine Tombola mit philatelistischen und numismatischen Preisen wird es ebenfalls geben. Kataloge aller Sammelgebiete, aber auch Prüfgeräte, Zeitschriften und umfangreiches kostenloses Informationsmaterial stehen bereit. Der Eintritt ist wie immer frei.



Verkaufs- und Tauschtische werden gegen Voranmeldung zu je 10,00 Euro vermietet. Aufbau ab 9.00 Uhr, Einlass für Besucher ab 10.00 Uhr. Nähere Informationen sind erhältlich bei bei Karl-Josef Halberstadt, Telefon: 01 57 – 51 45 83 37 (ab 18 Uhr) oder Email: info@biggephila.de



Weitere Informationen finden Sie unter www.biggephila.de

