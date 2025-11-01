TVK-Kreuzfahrt 2024: Die Dreifachhalle wird zum schwimmenden Turn-Paradies

(wS/tvk) Kreuztal 01.11.2025 | Die Dreifachhalle, sonst als „Hexenkessel und Handball-Heimat“ bekannt, wurde am 26. Oktober zur Bühne für eine außergewöhnliche Show: Die Turnverein Kreuztal-Turnabteilung verwandelte die Halle in ein imposantes Kreuzfahrtschiff, das 650 Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine fantasievolle Reise nahm.

Die ausverkaufte „TV-Kreuzfahrt“ führte das Publikum zu den unterschiedlichsten Orten der Welt. Von geheimnisvollen Unterwasserwelten über den eisigen Südpol und das düstere Transsilvanien bis hin ins farbenfrohe Taka-Tuka-Land von Pippi Langstrumpf – überall warteten beeindruckende Auftritte und kreative Darbietungen. Auch bekannte Urlaubsdestinationen wie Mallorca, Griechenland und Afrika wurden mit tänzerischer und turnerischer Vielfalt zum Leben erweckt.

Für Spannung sorgten die Piraten-Nummern der Gruppen „Flowers“, „Gymnastic Girls“ und „Goldies“, die das Schiff jedoch sicher auf Kurs hielten. Dank der erzählerischen Stimme von Paulina Jacob wurden die Gäste auch in den Umbaupausen bestens unterhalten. In der Zwischenpause lud ein „fliegendes Buffet“ zum Stärken und Verweilen ein.

Insgesamt 160 Turnerinnen und Turner präsentierten ihr Können – darunter auch der einzige männliche Teilnehmer Benni, der humorvoll als „Golden Boy“ angekündigt wurde. Die Reise führte unter anderem nach Mexiko, wo der „Día de los Muertos“ gefeiert wurde, und in den Wilden Westen, wo Cowgirls mit einer schwungvollen Cheerleading-Performance für Begeisterung sorgten.

Ein Höhepunkt war die Airtrack-Nummer, bei der auf langen Bahnen Flick-Flacks und andere akrobatische Elemente in rasantem Tempo gezeigt wurden. Zum Abschluss machte das „TVK-Schiff“ in Frankreich Halt: Mit einer energiegeladenen Can-Can-Show und einer Musical-Darbietung wurde das Publikum ins Pariser Nachtleben entführt.

Ein besonderer Dank galt allen, die diese beeindruckende Veranstaltung ermöglichten – den Trainerinnen und Trainern, zahlreichen Helferinnen und Helfern, den Eltern sowie dem Technikteam um Jens Sportelli, das mit eindrucksvollen Lichteffekten für die passende Atmosphäre sorgte.

Nach dieser gelungenen Kreuzfahrt heißt es nun: Anker lichten und Kurs auf die Turnshow 2026 nehmen – die Vorfreude darauf ist schon jetzt groß.

Fotos: TVK







