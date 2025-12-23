Das Ehrenamt gewinnt – Gemeinde Neunkirchen verleiht Heimatpreis

(wS/ne) Neunkirchen 23.12.2025 | Bereits zum siebten Mal gab es im Rahmen der letzten Ratssitzung 2025 freudige Vertreter aus den Reihen des Ehrenamts: Anlass war die Verleihung des Heimatpreises, der mit 5.000 Euro dotiert ist und vom Heimatministerium NRW ausgeschrieben wird. Eine Jury aus Politik und Verwaltung hatte über die Preisträger entschieden und so konnten sich gleich drei örtliche Vereine über eine Finanzspritze freuen – und mit ihnen ein Großteil der Bürgerschaft, schließlich sind alle ausgezeichneten Projekte für die Menschen vor Ort erlebbar.

Bei der Preisvergabe lobte Bürgermeister Marco Schwunk das ehrenamtliche Engagement

und dankte den Akteuren für die zahlreichen Stunden, die in die Arbeit an den jeweiligen

Projekten fließen: „Mit den ausgezeichneten Beiträgen werten die diesjährigen Preisträger

das Freizeitangebot unserer Gemeinde auf und machen Heimat im Wortsinn erlebbar“,

konstatierte der Verwaltungschef. „Jedes der Projekte ist auf seine Weise bereichernd und

ein wichtiger Baustein für ein lebendiges und attraktives Gemeindeleben.“

Der erste Platz und somit ein Preisgeld von 2.500 Euro ging an den Heimatverein

Struthütten. Er kümmert sich seit Jahrzehnten um die Pflege und den Erhalt der

Freizeitanlage Kunstertal. Das Gelände mit den beiden Veranstaltungsräumen ist

weitläufig, herrlich gelegen und eignet sich für den Polterabend ebenso wie für die zünftige

Geburtstagsfeier. Um die Anlage „in Schuss“ zu halten, braucht es viel ehrenamtlichen

Einsatz. In den vergangenen Jahren haben die Heimatfreunde eine Reihe von Renovierungsarbeiten innerhalb des Hauptgebäudes durchgeführt und den Außenbereich

der Grillanlange neugestaltet.

Da der Anlaufpunkt im Kunstertal inzwischen nicht mehr nur von den „Ströhrern“ genutzt

wird, hat der Verein ein Online-Buchungssystem eingeführt. Zudem wurde eine

ansprechende, sehr informative und laufend aktualisierte Webseite erstellt.

Auch das Preisgeld für Platz 2 fließt – über den VTV Freier Grund – in einen beliebten

Freizeitspot: Bereits seit Beginn der Planung zur Umgestaltung des Areals bringt sich der

Sportverein intensiv in die Weiterentwicklung des Aktivparks Rassberg ein. Der VTV

beteiligt sich nicht nur finanziell – etwa beim Multifunktionsfeld, den Fitnessgeräten oder

der Beachvolleyballanlage – seine Mitglieder bringen ihre Expertise auch im Bereich Sport

und Bewegung ein. Die vielfältigen Projekte bescherten dem VTV ein Preisgeld von 1.500

Euro, das für die Weiterentwicklung des Areals verwendet werden soll.

Der 3. Preis und somit 1.000 Euro geht an die Waldgenossenschaft Zeppenfeld. Da das

Projekt nach dessen Abschluss ein Anlaufpunkt u.a. für Schulklassen, Naturfreunde und

Spaziergänger sein soll, profitieren von dem Geld auch hier nicht nur die Ehrenamtler.

Die Waldgenossenschaft Zeppenfeld möchte auf einer vom Borkenkäfer befallene,

Fichtenkultur einen zugänglichen Pflanzgarten gestalten. Auf einem Rundweg können sich

die Besucher Wissen über verschiedene Baumarten aneignen. Die etwa einen Hektar

große Fläche wurde von den Waldgenossen bereits entsprechend vorbereitet und rundum

mit einem Wildschutzzaun und einem attraktiven Eingangsbereich versehen. Der Bau

einer Schutzhütte ist in Arbeit.

Der Heimatpreis soll nicht nur die Arbeit der Ehrenamtler wertschätzen, er soll auch

zeigen, dass Heimat keineswegs ein verstaubter Begriff für Vergangenes ist, sondern ein

lebendiges, zeitgemäßes Konzept ist, das Menschen verbindet.

