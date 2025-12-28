Einbrecher werfen Gullideckel in Schaufenster

(wS/ots) Siegen 28.12.2025 | In der Nacht zu Mittwoch (24. Dezember) haben Einbrecher mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Shisha-Stores eingeworfen.

Gegen 03:17 Uhr gab es laut mehreren Zeugen einen lauten Knall in Kaan-Marienborn. Mehrere Täter gelangten gewaltsam durch Einwerfen der Schaufensterscheibe in das Ladeninnere eines Shisha-Stores in der Hauptstraße. Dort öffneten sie die Kasse und erbeuteten eine derzeit noch unbekannte Menge Bargeld.

Wie viele Personen an dem Einbruch beteiligt waren, steht noch nicht gesichert fest. Vermutlich waren zwei Einbrecher im Laden, eine weitere verdächtige Person wurde im Umfeld gesehen und könnte dort Schmiere gestanden haben.

Der mutmaßliche „Schmiere-Steher“ kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 1.80m groß

- schlank

- komplett schwarze Oberbekleidung

- schwarze Kapuze

- schwarze "Coronamaske"

- schwarzer Rucksack

Zu einer weiteren tatverdächtigen Person liegt folgende Beschreibung vor:

- männlich

- ca. 1.60m - 1.70m groß

- komplett schwarze Oberbekleidung

- hellere "Coronamaske"

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

