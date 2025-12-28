News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Diebe sahen es erneut auf Rüttelplatte ab

28. Dezember 20255
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Bad Laasphe 28.12.2025 | In den letzten Wochen ist es im Kreisgebiet und darüber hinaus zu mehreren Diebstählen von Rüttelplatten gekommen. In der Stockwiese sahen es nun Diebe erneut auf eine Rüttelplatte ab.

In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend (23. Dezember) und Donnerstagmorgen (25. Dezember) gelangten die Täter auf bislang nicht bekannte Weise auf ein umzäuntes Gelände der Stadt Bad Laasphe. Dort entwendeten sie einen Rüttelstampfer.

Zum Abtransport müssen die Langfinger ein entsprechendes Transportfahrzeug benutzt haben.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02751/909-0 entgegen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Einbrecher werfen Gullideckel in Schaufenster

Anzeige

Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten