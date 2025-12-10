Erich Utsch AG unterstützt erneut drei regionale Einrichtungen – Betriebsrat wählt Spendenempfänger für 2025 aus

(wS/tg) Siegen 10.12.2025 | Auch in diesem Jahr setzt die Erich Utsch AG ihr starkes gesellschaftliches Engagement fort: Auf Initiative des Betriebsrats spendet das Unternehmen erneut an drei regionale Organisationen, die wertvolle Arbeit für Menschen in schwierigen Lebenssituationen leisten. Jede der ausgewählten Einrichtungen erhält eine Zuwendung in Höhe von 2.000 Euro. Für das Jahr 2025 fiel die Wahl auf folgende Institutionen:

Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e. V.

Das multidisziplinäre Team des Beratungszentrums unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Eltern schwer erkrankt oder bereits verstorben sind. Mit sensibler Begleitung, individueller Beratung und vielfältigen Angeboten trägt die Einrichtung dazu bei, junge Menschen in belastenden Lebensphasen zu stabilisieren und zu stärken.

Lebenshilfe Center Siegen

Das Lebenshilfe Center bietet umfassende Beratung zu allen Alltagsfragen von Menschen mit Behinderung – insbesondere zu Wohnangeboten für erwachsene Menschen mit Unterstützungsbedarf. Darüber hinaus steht die Einrichtung Familien zur Seite und organisiert Freizeit- sowie Ferienangebote, die Teilhabe ermöglichen und entlasten.

Café Patchwork der Initiative gegen-armut-siegen!? e. V. – Förderung der Diakonischen Wohnungslosenhilfe

Das Café Patchwork ist ein offener Treffpunkt für Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben oder von Armut und Obdachlosigkeit betroffen sind. In den Räumen an der Herrenwiese begegnet man sich auf Augenhöhe. Ein wärmender Kaffee, ein sättigendes Mittagessen, eine Dusche oder frisch gewaschene Kleidung – all das hilft, den herausfordernden Alltag für einige Stunden zu erleichtern. Die Einrichtung ist an sieben Tagen in der Woche von 9:00 bis 15:00 Uhr geöffnet.

Die Betriebsratsvorsitzenden Thorsten Görg und Harald Bruch zeigen sich dankbar und stolz, dass das Unternehmen auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten an diejenigen denkt, „die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen“. Im Namen aller Empfänger sprechen sie der Geschäftsleitung ihren ausdrücklichen Dank für die fortlaufende Unterstützung aus.

Der Betriebsratsvorsitzende Thorsten Görg (2. v. l.) und sein Stellvertreter Harald Bruch (6. v. l.) hielten sich bewusst im Hintergrund, um die Empfänger der Spendenchecks – die Caritas Siegen, das Café Patchwork und das Lebenshilfe Center Siegen – stärker in den Fokus zu rücken.