Abwehrstark in den 15. Spieltag: TuS Ferndorf empfängt die Eulen

(wS/Red) Kreuztal, 11.12.2025 | Heimfluch oder Befreiungsschlag? TuS Ferndorf im Druckduell mit den Eulen

Der TuS Ferndorf erwartet am 15. Spieltag die Eulen Ludwigshafen, Anwurf ist am Samstag, den 13.12.2025 um 19:30 Uhr.

Für die Eulen ist es der 14. Spieltag, denn sie haben noch ein Nachholspiel zu bestreiten.

Statistik:

TuS Ferndorf nach 14 Spieltagen:

Tabellenplatz 13 mit 9:19 Punkten und einem Torverhälnis von 386:396 (-10).

Eulen Ludwigshafen nach 13 Spieltagen:

Tabellenplatz 15 mit 7:19 Punkten und einem Torverhältnis von 364:413 (-49).

Somit spielt der TuS Ferndorf, der erst 1 Heimspiel gewonnen hat gegen die Eulen Ludwigshafen, die erst 1 Auswärtsspiel gewonnen haben. Ist schon kurios, wenn man bedenkt, dass Ferndorf zu Hause 3 Spiele mit exakt 27:28 und 1 Spiel mit 26:27 verloren hat. Ferndorf hat vor dem kommenden Spieltag die viertbeste Abwehr der Liga, die Eulen rangieren da auf Rang 13.

Die Eulen, die seit Jahren vergeblich den Anschluss nach oben suchen, kämpfen wohl auch in dieser Saison wieder um den Klassenerhalt. Seit der Spielzeit 1995/1996 gehören sie ununterbrochen den beiden höchsten Handball-Ligen an. Von 2017/2018 bis 2020/2021 waren sie sogar in der Beletage des deutschen Handballs vertreten, seither sind sie in der 2. Bundesliga zuhause. Derzeit haben sie 2 Punkte Abstand zu einem Abstiegsplatz, bei Ferndorf sind es nach 1 Spieltag mehr, 4 Punkte, ein gutes Polster sieht anders aus. So steht unser TuS schon unter Erfolgszwang und es wird schon ein Pflichtspielsieg erwartet. Bisher haben meist die hinter Ferndorf liegenden Mannschaften gepatzt, aber das wird keinen Bestand haben.

In der gestrigen Pressekonferenz wurde Ceven u.a. gefragt, ob er in seiner Handballzeit als Trainer oder Spieler schon einmal gegen die Eulen verloren habe. Grinsend und wie aus der Pistole geschossen kam ein „NEIN und das wird auch so bleiben“.

Oppenweiler-Backnang als Tabellenletzter wird es wohl wie Konstanz in der letzten Saison nicht schaffen, aber dahinter wird es ein Hauen und Stechen geben und da stecken wir auch noch drin, den Bereich gilt es zu verlassen, dann hört auch der Druck auf, der im Unterbewusstsein in so manchem Kopf stecken wird. Der neue Eulentrainer Michael Haaß wird alles daransetzen, den zweiten Auswärtssieg der Eulen einzufahren und Ceven Klatt wird/muss versuchen, in der Stählerwiese doppelt zu punkten.

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

CEVEN KLATT: Wenn man die letzten drei Spiele betrachtet, sind die Eulen ein Stück weit im Aufwärtstrend, ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden. Vor allem das Remis in Potsdam war sicherlich ein starker Punktgewinn für die Eulen. Man erkennt bereits die Handschrift des neuen Trainers.

Er setzt auf zwei Abwehrsysteme, darunter eine sehr offensiv ausgerichtete 5:1-Formation mit Friedrich Schmitt vorne auf der Spitze. Mit seinen 2,07 Metern Spannweite will er den Balltransport extrem erschweren. Auf diese 5:1-Abwehr und die wechselnden Systeme müssen wir uns einstellen.

Auch im Angriff ist Schmitt der Haupttorschütze, einer, der viel Verantwortung übernimmt. Marc-Robin Eisel führt inzwischen die Regie und gibt vor, was gespielt wird. Zudem haben sie kurzfristig vom Ligakonkurrenten Coburg Mateo Menges verpflichtet, ein sehr dynamischer Spieler, der ihrem Spiel guttut.

Wir werden uns auch darauf vorbereiten müssen. Mit den Eulen treffen wir auf eine Mannschaft, die hinter uns steht und bislang haben wir gegen kein Team, das hinter uns rangiert, verloren. Das soll auch so bleiben. Unser Ziel für das Wochenende ist, einen Sieg gegen die Eulen einzufahren.

Unsere Abwehr muss die Grundlage dafür sein, damit wir ins Tempo kommen. Wir wollen Tempo spielen, das hat man in der zweiten Halbzeit gegen Nordhorn gesehen, wo wir 20 Tore erzielt haben. Wenn wir gut verteidigen und ins Tempo kommen, wird es für jede Mannschaft schwer.

Nico Schnabl kommt nach seiner Pause wieder besser in Tritt, das ist wichtig für uns, weil wir dadurch Alternativen haben. Julius hat gegen Nordhorn trotz Magenproblemen gespielt, aber nur, weil wir sonst keinen gehabt hätten. Jetzt sieht es besser aus, der ein oder andere Spieler kommt zurück, und dadurch haben wir wieder mehr Möglichkeiten. Ich will nicht genau sagen, wer das ist, damit sich der Gegner nicht spezifisch darauf vorbereiten kann. Aber wir werden mehr Spieler zur Verfügung haben als zuletzt.

CEVEN zu möglichen Vertragsverlängerungen von Spielern, die am Samstag verkündet werden könnten:

Ich weiß, dass es Spieler gibt, die ihren Vertrag verlängert haben, aber ich weiß nicht, wer verkündet wird.

Heißt ja im Umkehrschluss, dass es mehrere gibt!?

Bericht: Peter Trojak

Collage/Archivfotos vom Testspiel im August: Andreas Domian