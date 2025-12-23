Kinderchor am Haus Höhwäldchen

(wS/dia) Wilnsdorf 23.12.2025 | Ein Chor aus 300 Kinderstimmen verzauberte die Bewohner im Haus Höhwäldchen. Die Mädchen und Jungen aus der Gemeinschaftsgrundschule Wilnsdorf statteten der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland mit ihren Lehrerinnen und Lehrern einen Besuch ab. Im Gepäck hatten die Kinder ein großes Repertoire an Weihnachtsliedern. Im Hof des Haus Höhwäldchens formierte sich der Kinderchor, die Senioren nahmen in einem kleinen Saal mit Blick nach draußen Platz und honorierten die Darbietungen mit viel Applaus. Im kommenden Jahr werden sich die Höhwäldchen-Bewohner und die Kinder wohl öfter sehen. Dann zieht die Grundschule in direkte Nachbarschaft des Seniorenheimes um. Die Arbeiten am Neubau laufen derzeit auf Hochtouren.

Besuch mit Gesang: Die Wilnsdorfer Grundschulkinder machten den Bewohnern im Haus Höhwäldchen eine Freude
















