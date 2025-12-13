News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kölner Tor in Siegen: Polizeieinsatz nach blutiger Auseinandersetzung

13. Dezember 2025823
(wS/red) Siegen 13.12.2025 | Am Samstagabend musste die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen zum Kölner Tor in Siegen ausrücken. Anlass war eine gemeldete Auseinandersetzung.

Nach ersten Informationen der Polizei wurde bei dem Vorfall eine Person leicht verletzt. Der Verletzte wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort befand sich eine größere Blutlache auf dem Kopfsteinpflaster.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zu möglichen Tätern und dem Opfer aufgenommen. Weitere Informationen folgen am Montag.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

