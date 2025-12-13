Kölner Tor in Siegen: Polizeieinsatz nach blutiger Auseinandersetzung

(wS/red) Siegen 13.12.2025 | Am Samstagabend musste die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen zum Kölner Tor in Siegen ausrücken. Anlass war eine gemeldete Auseinandersetzung.

Nach ersten Informationen der Polizei wurde bei dem Vorfall eine Person leicht verletzt. Der Verletzte wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort befand sich eine größere Blutlache auf dem Kopfsteinpflaster.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zu möglichen Tätern und dem Opfer aufgenommen. Weitere Informationen folgen am Montag.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de