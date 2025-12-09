Obersetzen: THW sichert einsturzgefährdete Scheune

(wS/red) Siegen 09.12.2025 | Am Dienstagnachmittag wurden Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) Siegen zu einem Einsatz nach Obersetzen gerufen. Der Eigentümer eines Wohnhauses mit angrenzender Scheune hatte zuvor einen größeren Schaden bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Nach einer ersten Einschätzung forderten die Einsatzkräfte umgehend den THW-Baufachberater sowie weitere Kräfte des THW an.

Die alte Scheune, die in einer ruhigen Nebenstraße direkt an einen Bach grenzt, zeigte deutliche Anzeichen einer akuten Einsturzgefahr: Die Außenwand hatte sich bereits sichtbar nach außen gedrückt, zudem waren Risse erkennbar. Um das Objekt zu stabilisieren und eine mögliche Gefährdung abzuwenden, begann das THW sofort mit umfangreichen Sicherungsmaßnahmen.

Insgesamt 16 Helferinnen und Helfer des THW-Ortsverbandes Siegen waren im Einsatz. Sie schnitten Holzbalken passgenau zu, errichteten eine stabile Unterkonstruktion und setzten massive Stützen, um den Druck von außen zu reduzieren und die Statik kurzfristig zu stabilisieren. Dank des routinierten Zusammenspiels gelang es, die Einsturzgefahr wirksam zu bannen.

Der Ortsverband Siegen des Technischen Hilfswerks (THW) gehört zu den wichtigsten Stützen im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz der Region. Rund 140 Ehrenamtliche stehen hier bereit, um in Notsituationen technische Hilfe zu leisten – oftmals dann, wenn Feuerwehr, Rettungsdienst oder kommunale Einrichtungen zusätzliche Unterstützung benötigen.

Breites Einsatzspektrum in Siegen und dem Siegerland

Das THW Siegen ist vor allem für technische Hilfe in außergewöhnlichen oder größeren Schadenslagen zuständig. Dazu gehören:

Bergungs- und Rettungseinsätze:

Wenn Gebäude einsturzgefährdet sind oder Menschen aus Trümmern gerettet werden müssen, kommt die Bergungsgruppe zum Einsatz. Erst kürzlich mussten die Siegener Helfer ein Fachwerkhaus in Kreuztal abstützen, das akut einzustürzen drohte.

Wenn Gebäude einsturzgefährdet sind oder Menschen aus Trümmern gerettet werden müssen, kommt die Bergungsgruppe zum Einsatz. Erst kürzlich mussten die Siegener Helfer ein Fachwerkhaus in Kreuztal abstützen, das akut einzustürzen drohte. Hochwasser- und Unwettereinsätze:

Zu den typischen Aufgaben gehören das Auspumpen überfluteter Bereiche, der Aufbau von Hochwasserschutzsystemen und die technische Unterstützung bei großflächigen Unwetterschäden.

Zu den typischen Aufgaben gehören das Auspumpen überfluteter Bereiche, der Aufbau von Hochwasserschutzsystemen und die technische Unterstützung bei großflächigen Unwetterschäden. Abstützen und Sichern von Gebäuden:

Bei Bauschäden oder nach Explosionen, Unfällen oder Bränden übernimmt das THW das fachgerechte Sichern und Stabilisieren von Strukturen, damit Einsatzkräfte und Bevölkerung geschützt werden.

Bei Bauschäden oder nach Explosionen, Unfällen oder Bränden übernimmt das THW das fachgerechte Sichern und Stabilisieren von Strukturen, damit Einsatzkräfte und Bevölkerung geschützt werden. Notstrom und Infrastruktur:

Fachkräfte des THW Siegen sorgen im Ernstfall für Ersatzstrom – etwa bei Stromausfällen oder der Sicherstellung kritischer Infrastruktur. Der Ortsverband bildet regelmäßig Maschinisten für leistungsstarke Stromaggregate aus.

Fachkräfte des THW Siegen sorgen im Ernstfall für Ersatzstrom – etwa bei Stromausfällen oder der Sicherstellung kritischer Infrastruktur. Der Ortsverband bildet regelmäßig Maschinisten für leistungsstarke Stromaggregate aus. Logistik und Materialtransport:

Das THW unterstützt andere Organisationen mit Transportkapazitäten, Materialversorgung und dem Aufbau von Einsatzstellen, einschließlich Beleuchtung und Kommunikation.

Das THW unterstützt andere Organisationen mit Transportkapazitäten, Materialversorgung und dem Aufbau von Einsatzstellen, einschließlich Beleuchtung und Kommunikation. Öffentlichkeitsarbeit & Prävention:

Beim jährlichen „Katastrophenschutztag NRW“ informiert das THW Siegen über seine Arbeit und zeigt, wie moderner Bevölkerungsschutz funktioniert.

Unverzichtbar für die Region

Ob Stromausfall, Gebäudeschaden oder extreme Wettersituation – das THW Siegen ist ein bedeutender Bestandteil der regionalen Sicherheitsstruktur. Die rein ehrenamtlich organisierten Einsatzkräfte sorgen dafür, dass im Notfall professionelle technische Hilfe schnell verfügbar ist.

Das THW Siegen freut sich über neue Mitglieder, die sich engagieren möchten. Interessierte können sich per E-Mail an info@thw-siegen.de wenden. Weitere Informationen gibt es auf www.thw-siegen.de.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de