Rock-Kult in der Belle Époque: BIGFOOT bringt die 70er zurück nach Siegen

(wS/red) Siegen 28.12.2025 | Die Belle Époque ist seit vielen Jahren ein fester Treffpunkt für Musikliebhaber, Genießer und Freunde guter Gesellschaft in Siegen. Als Ort, an dem Musik, Kultur und Geselligkeit aufeinandertreffen, steht hier nun ein besonderes Highlight bevor: Am 29. Dezember 2025 verwandelt die Band BIGFOOT Classic Rock die Bühne in eine Zeitkapsel der Rockgeschichte.

„Come on feel the noise!“

Unter dem Motto „Best of the 70ies“ verspricht der Abend eine energiegeladene Live-Show. Getreu ihrem Slogan „Come on feel the noise!“ wird die Band das Publikum mit den größten Klassikern der 70er-Jahre begeistern. In dem für die Belle Époque typischen gemütlichen Ambiente erwartet die Gäste eine Mischung aus herzlichem Service, leckeren Speisen und handgemachter Musik.

Alle Details zur Veranstaltung

Ob Stammgast oder Erstbesucher – jeder ist willkommen, um diesen unvergesslichen Abend gemeinsam zu erleben.

Datum: 29.12.2025

20:00 Uhr Ort: Belle Époque, In der Hüttenwiese 24, 57072 Siegen

Neben Live-Konzerten bietet die Belle Époque regelmäßig Raum für Entspannung bei Billard- und Spieleabenden oder besonderen kulinarischen Momenten.







