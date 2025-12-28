2026 aktuell: Jedermannschießen beim Schützenverein Littfeld 1867 e.V.

(wS/red) Kreuztal 28.12.2025 | Ab dem 05. Januar 2026 beginnt beim traditionellen und beliebten Jedermannschießen des Schützenvereins Littfeld 1867 e.V. die Trainingsphase. Zwei Wochen lang haben alle Teilnehmenden Gelegenheit, sich auf den Wettbewerb vorzubereiten, bevor in der abschließenden Wettkampfwoche vom 19. bis 25. Januar 2026 jeder Ring zählt.

Der Schützenverein lädt alle Interessierten herzlich zur 42. sportlichen Ausgabe des Schießens für Jedermann ein und freut sich darauf, erneut zahlreiche Amateurschützen begrüßen zu dürfen.

Die Trainingstage finden vom 05. bis 18. Januar 2026 statt, die Wettkämpfe werden vom 19. bis 25. Januar 2026 ausgetragen. Geschossen wird montags bis freitags jeweils ab 18.00 Uhr sowie sonntags von 10.00 bis 13.00 Uhr.

Der Wettbewerb wird mit dem Luftgewehr aufgelegt auf eine Entfernung von 10 Metern durchgeführt. Geschossen wird auf Ständen mit elektronischer Trefferanzeige. Teilnehmen können sowohl Einzelschützen als auch Mannschaften mit jeweils drei Schützen. Dabei sind Mannschaften aller Art willkommen, unabhängig davon, ob es sich um Firmen-, Vereins-, Straßen-, Theken-, Club-, Familien-, Allstar- oder Nachbarschaftsmannschaften handelt. Auch Anfänger sind ausdrücklich eingeladen, mitzumachen.

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 12. Lebensjahr vollendet hat und Freude daran hat, sich im Schießsport zu messen. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, sind Sportschützen vom Wettkampf ausgeschlossen.

Weitere Informationen sind bei Michael Schabelon unter der Telefonnummer 0171 / 7852515 oder auf der Internetseite www.sv-littfeld.de erhältlich.







