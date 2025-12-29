Renault kommt bei Straßenglätte auf Fahrzeugseite zum Liegen

(wS/ots) Freudenberg – Plittershagen 29.12.2025 | Am gestrigen Sonntagabend (28. Dezember) ist es infolge Fahrbahnglätte zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K 1 bei Plittershagen gekommen. Hierbei wurde ein 41-jähriger Mann verletzt.

Verunfallter Renault auf der K 1 – Fotos: Polizei (ots)

Gegen 18:40 Uhr befuhr der 41-Jährige mit seinem Renault die Plittershagener Straße aus Richtung der Klärwerke kommend in Richtung Plittershagen.

Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Mann aufgrund Fahrbahnglätte die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den steilen Böschungsbereich. Hier kippte der Renault auf die Fahrerseite und rutschte noch mehrere Meter auf der Fahrbahn weiter.

Der 41-Jährige konnte sich selbständig aus dem Auto befreien, musste aber anschließend verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 5.000 Euro liegen. Der Renault musste in der Folge durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Unfallaufnahme vor Ort ergab, dass der Wagen mit intakten Winterreifen ausgerüstet war. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.