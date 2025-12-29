News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Eindringling klaut Mischpult aus der evangelischen Kirche in Wilgersdorf

29. Dezember 20256
(wS/ots) Wilnsdorf 29.12.2025 | Über die Weihnachtsfeiertage ist es zu einem Diebstahl aus der evangelischen Kirche in Wilgersdorf in der Straße Dornhecke gekommen. Der Täter hatte es offenbar auf ein Mischpult abgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen männlichen Täter handeln, der sich am Donnerstagmorgen (25. Dezember) unbefugt Zutritt über die Nebeneingangstür der Kirche verschafft hatte. In dem Hauptraum der Kirche stand das Mischpult noch vom Vorabend auf einem Abstelltisch.

Zu der Person liegt eine vage Täterbeschreibung vor:

   - Männlich
   - Brillenträger
   - Normale Statur
   - Schwarze Wollmütze
   - Schwarze Jacke
   - Blaue Jeans
   - Schwarze Schuhe
   - Dunklen Pullover, vermutlich mit Reißverschluss am Kragen

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de
