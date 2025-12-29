News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Versuchter Einbruch in „Gelbe Villa“ in Dreslers Park

29. Dezember 202589
(wS/ots) Kreuztal 29.12.2025 | Zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) ist es zu einem Einbruchversuch in die sogenannte „Gelbe Villa“ in Dreslers Park gekommen.

Spaziergängern fiel am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages eine eingeschlagene Türscheibe auf. Die hinzugezogene Polizei konnte vor Ort feststellen, dass ein Fensterelement in Höhe des Türgriffs eingeschlagen wurde. Der oder die Täter gelangten anschließend nicht durch die verschlossene Tür in das Gebäudeinnere. Die Polizei geht von einem versuchten Einbruchdiebstahl aus. Der Tatzeitraum dürfte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Heiligabend (18:00 Uhr) und dem ersten Weihnachtsfeiertag (11:30 Uhr) liegen.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732 / 909-0 entgegen.

Foto: Andreas Trojak / Archiv wirSiegen.de

