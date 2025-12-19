TuS Ferndorf gegen TV Hüttenberg – ein Spiel, das größer ist als die Tabelle.

(wS/Red) Kreuztal 18.12.2025 | Ein Sonntag, ein Gegner, ein Auftrag: TV Hüttenberg schlagen

Spieltag 16 in der Stählerwiese, der TuS Ferndorf (15.) empfängt den TV-Hüttenberg (10.), ein Duell, das unter die Haut geht.

Der Kader wackelt, manches ist ungewiss, und Ceven Klatt schützt seine Jungs, so gut es geht.

Doch genau in solchen Momenten entsteht Herz, Ferndorf braucht Mut, Zusammenhalt und diesen einen Abend, an dem alles kippen kann. Ceven sprach von 12 Punkten, die er am Ende gerne haben möchte, aktuell sind es nur 9 Punkte. Das hieße im Umkehrschluss, ein Sieg und ein Ramis müssen her.

Mit dem Eulenergebnis vom Samstag hatte nicht einmal der größte Pessimist gerechnet. Selbst Ceven Klatt hatte eine Niederlage im Vorfeld kategorisch ausgeschlossen. Auf unsere Frage bei der PK, ob er sich mit der Siegesansage gegen die Eulen zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, sagte er: Nein, wenn wir morgen wieder gegen die spielen müssten, würde ich das wieder so sagen“!

Fakt ist allerdings, dass die 31 Gegentore vom Samstag definitiv zu viel sind, unsere 30 hingegen sind ja akzeptabel. Denn Treffer, die man hinten vermeiden kann, muss man vorne nicht werfen.

Dieses Spiel gehört in die Schublade „schmerzhafte und unnötige Niederlagen“. Mehr Worte braucht es nicht und damit lassen wir es gut sein.

Die Tabellenkonstellation für Sonntag ist folgende:

Mannschaft Tabellenplatz Punkte Torverhältnis +/- TV Hüttenberg 10 14:16 450:449 +1 TuS Ferndorf 15 9:21 416:427 -11

Schauen wir uns die letzten Spiele des TVH an.

Auswärts verlor der TV-Hüttenberg bisher die Spiele in Dresden, Balingen, Coburg, Potsdam und Lübeck. Ihren letzten Auswärtssieg hatten sie am 21. September beim TV Großwallstadt.

Die Aufzählungen der letzten Spiele des TuS sparen wir uns, das sollte hinreichend bekannt sein.

Wer hier Favorit ist, wissen wir nicht. Ceven Klatt würde ohne zu zögern Hüttenberg nennen, aber ganz gleich, was er sagen würde, es bliebe reine Spekulation. Vom Kader her sind wir eigentlich gut aufgestellt (wenn er so ist wie gegen die Eulen), schauen/hoffen wir also, dass die Jungs hochmotiviert und mit dem Messer zwischen den Zähnen den Hallenboden betreten und hoffen wir mal auf etwas Zählbares für die Rot/Weißen.

Eins ließ uns Ceven Klatt wissen, Hampus Dahlgren wird definitiv wieder dabei sein, ansonsten ließ er durchblicken, dass der Kader ähnlich sein könnte, wie der gegen die Eulen, aber wegen kleineren Blessuren bei dem ein oder anderen wolle er noch keine Namen nennen. Max Löher aus der 2. Mannschaft könnte evtl. aushelfen, wenn es eng werden sollte.

Bericht: Peter Trojak

Collage: KI

CEVEN KLATT: Die Hauptgründe für die Niederlage haben wir deutlich angesprochen und auch videotechnisch ausgewertet. Wir müssen einfach sehen, dass wir diese Dinge besser machen, denn sonst wird es gegen jeden Gegner schwer. In der 2. Bundesliga bekommst du keine Punkte geschenkt. Spiele werden durch Kleinigkeiten entschieden, und genau in diesen Kleinigkeiten müssen wir besser werden. Wir müssen mit unserer Chancenverwertung besser umgehen und das Momentum konsequenter nutzen. Spiele, in denen wir deutlich besser sind und mehr vom Spiel haben, müssen wir früher auf die Siegerstraße abbiegen und dürfen den Gegner nicht am Leben halten, durch Fehler, unkonzentrierte Aktionen in der Abwehr und mangelnde Chancenverwertung.

Das sind alles Punkte, die wir besser machen können und auch besser machen wollen, und dazu haben wir am Sonntag die beste Gelegenheit. Hüttenberg ist eine sehr aggressive und kampfstarke Mannschaft, was sie seit Jahren in der Liga zeigen und was sie stark macht. Da kommt viel Gefahr auf uns zu. Wir müssen aus einer guten Abwehr heraus agieren, sonst werden wir keine Chance haben. Wir müssen alles reinschmeißen, um wieder eine stabile und gute Abwehr zu präsentieren. Das haben wir gegen die Eulen gut gemacht, aber leider nicht über das ganze Spiel. Wir müssen wieder ins Tempo gehen, um uns nicht jedes Mal gegen die 3/2/1‑Abwehr aufreiben zu müssen. Auch das wird ein Ziel sein, damit wir wieder zum Erfolg kommen.