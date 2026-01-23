Blaulichtparty: 100 Jahre Feuerwehr in Welschen Ennest – Ein Jahrhundert im Dienst der Allgemeinheit

(wS/ots) Kirchhundem – Welschen Ennest 23.01.2026 | In Welschen Ennest steht ein besonderer Meilenstein bevor: Die örtliche Löschgruppe der Feuerwehr feiert am Samstag, den 21. Februar 2026 ihr 100-jähriges Bestehen.

Nachdem sich einige Bürger aus Welschen Ennest im Jahr 1926 versammelten, um den Brandschutz im Ort selbst zu organisieren, wurde die Löschgruppe am 21. Februar 1926 in Anwesenheit des Amtsmannes und des Kreisbrandmeisters durch den Gemeindevorsteher ins Leben gerufen. Seit der Gründung setzen sich die Kameradinnen und Kameraden mit Leidenschaft, Mut und ehrenamtlichen Engagement für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ein.



Die Feierlichkeiten zu diesem besonderen Jubiläum beginnen um 17:00 Uhr mit einer Messe in

der St. Johannes Baptist Kirche in Welschen Ennest. Im Anschluss formiert sich ein Festmarsch

unter stimmungsvoller Begleitung des Musikzug Brachthausen der Freiwilligen Feuerwehr

Kirchhundem, der die anwensenden Feuerwehrleute und Gäste zur örtlichen Schützenhalle

führt.

Nach einem offiziellen Teil mit kurzen Ansprachen der Ehrengäste sowie Musikstücken des

Musikzug Brachthausen und des Jugendorchesters des Musikverein Rahrbach verwandelt sich

die Schützenhalle in eine Party-Location – die Blaulichtparty startet. Für ausgelassene

Stimmung bei kühlen Getränken und leckerem Essen sorgt DJ Gonzo, der die Gäste mit Beats

und Partyhits durch den Abend begleitet.

Die Löschgruppe Welschen Ennest lädt alle Brügerinnen und Bürger, Vereine und Freunde

herzlich ein, gemeinsam dieses besondere Jubiläum bei einem Abend zwischen Tradition und

Party zu feiern.

Die Einheit im Jubiläumsjahr – Foto: LG Welschen Ennest