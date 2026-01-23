Hilchenbach: Keine Nachleerung der gelben Tonne

(wS/hi) Hilchenbach 23.01.2026 | Aufgrund der Wetterlage in der ersten und zweiten Januarwoche hat sich die Abfuhr der verschiedenen Mülltonnen verzögert oder wurde gar nicht durchgeführt. Auch Nachleerungen fanden nur begrenzt statt.

Wie das beauftragte Abfuhrunternehmen mitteilt, werden seit Montag, 19. Januar,

nur noch die Touren gefahren, die laut Abfuhrplan vorgesehen sind. Das betrifft

auch die gelben Tonnen, die erst wieder im Februar geleert werden: Die Abholung

des Mülls erfolgt demnach in Bezirk 1 am 3. Februar, in Bezirk 2 am 4. Februar, in

Bezirk 3 am 10. Februar und in Bezirk 4 am 12. Februar. Laut Abfuhrunternehmen

ist es möglich, zusätzliche Tüten beizustellen, falls die Tonnen nicht ausreichen.

Die Biotonnen werden laut Plan am 26., 27. und 28. Januar geleert.