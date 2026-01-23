Schreckliches Unglück auf der A44: Drei Tote bei schwerer Massenkarambolage zwischen Diemelstadt und Wünnenberg-Haaren

(wS/ots) Bielefeld 23.01.2026 | Nach 18 Glätteunfällen ist die Autobahn 44 weiterhin in beiden Fahrtrichtungen, zwischen der Anschlussstelle Diemelstadt und dem Kreuz Wünnenberg-Haaren, gesperrt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kamen drei Personen ums Leben und 11 Personen erlitten leichte Verletzungen.

Der Verkehrsunfall mit einem LKW 3,5t und einen mit Papier beladenen Sattelauflieger ereignete sich auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund. Der Brand ist inzwischen gelöscht und das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Münster befindet sich bei der Unfallaufnahme.

Gegen 02:30 Uhr wurde ein Unfall in Fahrtrichtung Kassel mit eingeklemmter Person gemeldet. Ein PKW-Fahrer war auf einen vorausfahrenden LKW-Auflieger aufgefahren. Die beiden PKW-Insassen erlitten dabei tödliche Verletzungen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld führt derzeit die Unfallaufnahme durch.

Die Ermittlungen zu den Identitäten der Verstorbenen dauern an.

Bei den weiteren 16 Verkehrsunfällen, die sich in beiden Fahrtrichtungen aufgrund der Straßenglätte ereignet hatten, erlitten 11 Personen leichte Verletzungen.

Es kann weiterhin noch nicht abgesehen werden, wann die Sperrungen aufgehoben werden können (08:37 Uhr).

Im Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren und an der Anschlussstelle Diemelstadt wurden Ableitungen eingerichtet. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Erstmeldung: In den frühen Stunden des Freitags, 23.01.2026, kam es auf der Autobahn 44 in beiden Fahrtrichtungen, zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau, aufgrund von Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kamen dabei auch Personen ums Leben.

Gegen 01:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Straßenglätte auf der A 44. Vor Ort trafen die ersten Streifenwagen und die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf einen Verkehrsunfall mit einem LKW 3,5t und einen mit Papier beladenen Sattelauflieger, welcher in Vollbrand stand. Der Fahrer des LKW 3,5 t konnte aus dem Führerhaus nicht mehr geborgen werden und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Sattelzug-Fahrer wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich in beiden Fahrtrichtungen aufgrund der Straßenglätte weitere 17 Unfälle mit Personen- und Sachschaden. Darunter befindet sich mindestens ein weiterer Verkehrsunfall mit zwei verstorbenen Personen auf der Richtungsfahrbahn Kassel.

Die A 44 ist zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau in beide Richtungen gesperrt. Derzeit ist der Anhänger der Sattelzugmaschine noch nicht gelöscht. Nach erfolgter Brandlöschung werden Unfallaufnahme-Teams der Polizei Bielefeld und der Polizei Münster mit der Unfallaufnahme und Spurensicherung beginnen.

Die Einsatzmaßnahmen laufen auf Hochtouren, aktuell kann aufgrund der noch ausstehenden Unfallaufnahmen der Unfälle keine weiteren Auskünfte erteilt werden.