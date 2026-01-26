News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

46-Jähriger randaliert und landet in Gewahrsam

26. Januar 20264
(wS/ots) Siegen 26.01.2026 | Am Freitagabend (23.01.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz in der „Alten Poststraße“ in Siegen kommen.

Zeugen meldeten sich gegen 20:00 Uhr bei der Polizeileitstelle und machten Angaben über einen alkoholisierten Mann, der Leute anpöbelt und Bierflaschen auf den Boden wirft. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann kurze Zeit später antreffen. Während der anschließenden Kontrolle leistete der 46-Jährige Widerstand. Außerdem versuchte er einen Beamten zu schlagen. Beleidigungen sprach er ebenfalls fortlaufend aus. Die Polizisten nahmen ihn daher in Gewahrsam. Der Randalierer wurde dabei verletzt. Nach ärztlicher Versorgung im Krankenhaus ging es für ihn anschließend in das Gewahrsam in Siegen.

Gegen ihn ermittelt nun das Siegener Kriminalkommissariat.

Symbolfoto
