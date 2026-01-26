News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Unbekannte Täter brechen in zwei Firmen ein – Polizei sucht Zeugen

26. Januar 2026265
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Kreuztal 26.01.2026 | Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend (25.01.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Firmen in Kreuztal gekommen.

Die Täter schlugen das erste Mal am frühen Samstagmorgen in der Karl-Krämer-Straße in Kredenbach zu. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die unbekannten Langfinger zwischen 04:20 Uhr und 04:50 Uhr gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude. Sie durchwühlten einige Schränke und Schubladen.

Am Sonntagabend ist es dann zu einem weiteren Einbruch in eine Firma in der Langenauer Straße in Buschhütten gekommen. Gegen 23:55 Uhr löste ein Alarm in einer Fabrikationshalle aus. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich dort ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam Zutritt ins Objekt.

In beiden Fällen ist bislang nicht klar, ob die Einbrecher Gegenstände entwendet haben.

Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 46-Jähriger randaliert und landet in Gewahrsam

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten