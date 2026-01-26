Einbruch in Wilnsdorf: Unbekannte Täter dringen tagsüber in Wohnhaus ein

(wS/ots) Wilnsdorf 26.01.2026 | m Freitag (23.01.2026) ist es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hubertusstraße in Wilnsdorf gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die unbekannten Täter zwischen 09:15 Uhr und 18:30 Uhr auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes gewaltsam Zutritt ins Innere. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Siegener Kriminalkommissariat bereits übernommen hat.

Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de







