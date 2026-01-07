7. und 8. März 2026: Modelltruck-Wochenende in Netphen-Deuz

(wS/red) Netphen 24.01.2026 | Am Wochenende 7. und 8. März 2026 lädt der Verein Modell-Truck-Freunde Siegtal zu einer großen Modelltruck-Veranstaltung in die AWO-Werkstätten am Weiherdamm in Netphen-Deuz ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine eindrucksvolle Ausstellung und Vorführung von detailgetreuen Modellfahrzeugen freuen.

Im Mittelpunkt steht eine große Modelltruck-Vorführung im Maßstab 1:14, bei der ferngesteuerte Lkw, Baumaschinen und Sonderfahrzeuge realitätsnah über eigens aufgebaute Parcours bewegt werden. Ergänzt wird das Programm durch eine Modellflug-Sonderausstellung, die das Angebot auch für Luftfahrt-Interessierte erweitert.

Ein weiterer Programmpunkt ist die MTFS-Fahrschule, deren Erlöse einem guten Zweck zugutekommen. Unterstützt wird die Aktion Lichtblicke e. V., die sich für Kinder und Familien in Not einsetzt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, über Spenden zugunsten der Aktion Lichtblicke freuen sich die Veranstalter jedoch ausdrücklich.

Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag von 12 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt an beiden Tagen die AWO-Kantine.

Die Modell-Truck-Freunde Siegtal rechnen mit zahlreichen Gästen aus der Region und darüber hinaus und laden Familien, Technikbegeisterte und Modellbau-Fans herzlich zu einem abwechslungsreichen Wochenende ein.
















