Aktionsring sorgt für glückliche Gewinner

(wS/hi) Hilchenbach 30.01.2026 | Einkaufen, Los ausfüllen und abwarten: Mit wenig Aufwand haben drei

Teilnehmende der Aktion „Glückslose“ jetzt tolle Preise gewonnen.

Dabei schenken zahlreiche Einzelhändlerinnen und Dienstleister ihren Kundinnen und Kunden in der Vorweihnachtszeit ein Los, das sie lediglich mit ihren eigenen Kontaktdaten ausfüllen und in einem der Geschäfte oder in der Touristik-Information abgeben müssen. Durchgeführt wird die Aktion vom Aktionsring Hilchenbach. Anfang dieses Jahres wurden die Gewinner 2025 ausgelost.

Diese konnten sich über Sachpreise oder Wertgutscheine der teilnehmenden Händlerinnen und Händler freuen. Vor Kurzem haben Hilchenbachs Bürgermeister und 1. Vorsitzender des Aktionsrings, Kyrillos Kaioglidis, und Theresa Trüller vom Stadtmarketing die Preise an die Erstplatzierten übergeben.

Den ersten Preis, einen Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 300,00 Euro, erhielt Angelika Adam-Judt. Über den zweiten Preis, einen Einkaufsgutschein im Wert von 150,00 Euro, gesponsert von der Hilchenbacher Filiale der Volksbank Südwestfalen eG, freute sich Lore Schulz. Den dritten Platz und somit einen Präsentkorb mit „Fliegners Hausgemachtem“ im Wert von 75,00 Euro erhielt Armin Berg-Gaffke. Seine Schwiegermutter hatte das Los für ihn ausgefüllt und nahm den Preis gemeinsam mit seiner Ehefrau entgegen. Lore Schulz hatte ihren Ehemann Host Schulz mitgebracht, der an diesem Tag seinen 85. Geburtstag feierte. Kyrillos Kaioglidis übergab ihm zu diesem schönen Anlass ein Flachgeschenk und fasste die Stimmung an dem Nachmittag gut zusammen: „Ein rundum glücklicher Tag!“

Insgesamt wurden rund 7990 Glückslose eingereicht. Theresa Trüller freut sich über die große Resonanz und kündigt an, dass es die Aktion auch in diesem Jahr geben wird.

Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (Mitte) und Theresa Trüller vom Stadtmarketing (links) übergeben den Erstplatzierten der Aktion Glückslose ihre Gewinne. Von links: Horst und Lore Schulz, Angelika Adam-Judt sowie Karin Gaffke und Anja Berg, die den Präsentkorb für Armin Berg-Gaffke entgegennahmen.