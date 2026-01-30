News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte klauen E-Bike aus verschlossener Garage im Kreuztaler Irisweg- Polizei bittet um Hinweise

30. Januar 20264
(wS/ots) Kreuztal 30.01.2026 | Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (29.01.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Garage im Irisweg in Kreuztal gekommen, bei dem ein E-Bike entwendet wurde.

Ersten Ermittlungen nach handelt es sich um ein schwarz/ gelb/ blaues E-Bike der Marke Sduro. Die Garage wurde bei dem gewaltsamen Eindringen beschädigt. Der Beute- und Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

