19-jähriger Renault-Fahrer übersieht Radfahrer

(wS/ots) Siegen 30.01.2026 | Am frühen Donnerstagmorgen (29.01.2026) ist es zu einem

Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 45-jähriger Radfahrer gegen 05:45 Uhr auf der

Hambergstraße bergab Richtung Leimbachstraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein

19-jähriger Renault-Fahrer von der Anton-Delius-Straße auf die Hambergstraße

einbiegen.

Ersten Ermittlungen nach übersah der 19-Jährige den Radfahrer, sodass es zum

Zusammenstoß kam. Der 45-Jährige flog über die Motorhaube. Er bleib anschließend

verletzt auf der Straße liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein

Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ersten Schätzungen nach Sachschaden im

unteren vierstelligen Bereich.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.