19-jähriger Renault-Fahrer übersieht Radfahrer

(wS/ots) Siegen 30.01.2026 | Am frühen Donnerstagmorgen (29.01.2026) ist es zu einem
Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.
Ersten Erkenntnissen nach war ein 45-jähriger Radfahrer gegen 05:45 Uhr auf der
Hambergstraße bergab Richtung Leimbachstraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein
19-jähriger Renault-Fahrer von der Anton-Delius-Straße auf die Hambergstraße
einbiegen.
Ersten Ermittlungen nach übersah der 19-Jährige den Radfahrer, sodass es zum
Zusammenstoß kam. Der 45-Jährige flog über die Motorhaube. Er bleib anschließend
verletzt auf der Straße liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein
Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ersten Schätzungen nach Sachschaden im
unteren vierstelligen Bereich.
Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.