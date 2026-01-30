Zwei Einbrüche in Weidenau – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen – Weidenau 30.01.2026 | Zwischen Mittwochabend und dem frühen Freitagmorgen

(30.01.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Weidenau gekommen.

Der erste Einbruch fand zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag

(29.01.2026) statt. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die

unbekannten Täter zunächst durch Aufschneiden eines Zaunes Zutritt zu dem

Gelände im Köhlerweg. Im Weiteren drangen sie gewaltsam in ein Schützenhaus ein.

Sie durchsuchten Schubladen und Schränke. Ersten Ermittlungen nach entwendeten

sie den Inhalt einer Geldkassette. Der Beute- und Sachschaden beläuft sich

ersten Schätzungen nach auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

In der folgenden Nacht (Donnerstag auf Freitag) ist die Polizei von einem

aufmerksamen Zeugen gegen 02:15 Uhr alarmiert worden. Dieser beobachtete eine

Person, die sich im Brucknerweg an einem Haus zu schaffen machte. Die kurze Zeit

später eintreffenden Polizisten konnten allerdings außer Fußspuren im Schnee

niemanden mehr antreffen. Ersten Ermittlungen nach schmissen der oder die Täter

eine Scheibe ein. Vermutlich wurden sie dann jedoch bei ihrem Vorhaben gestört,

da sie augenscheinlich nicht im Objekt waren.

In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei

unter der 02732/ 909-0 entgegen.