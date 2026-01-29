Schneeglätte auf der HTS: 19-jährige Fahrerin überschlägt sich an der Abfahrt Krombach

(wS/red) Kreuztal 29.01.2026 | Verschneite Straßen und Glätte: Zahlreiche Unfälle im Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Siegen-Wittgenstein. Schnee, Bodenfrost und eisige Temperaturen haben am Donnerstag für zahlreiche Verkehrsunfälle im Kreisgebiet gesorgt. Besonders folgenschwer war ein Alleinunfall auf der Hüttentalstraße (HTS), der am frühen Abend zu einer zeitweisen Vollsperrung führte.

Gegen kurz nach 18 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines VW die HTS aus Richtung Kreuztal kommend in Fahrtrichtung Sauerland. In Höhe der Abfahrt Krombach verlor die junge Frau auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Straße ab, prallte in die Böschung, wurde dabei in die Luft geschleudert und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug blieb schließlich stark beschädigt auf der Beifahrerseite liegen.

Trotz des heftigen Unfalls konnte sich die Fahrerin selbst aus dem Wagen befreien. Die Feuerwehr aus Kreuztal wurde alarmiert, leuchtete die Einsatzstelle aus, sperrte die Abfahrt ab und sicherte den verunglückten Pkw mit einer Seitenabstützung gegen weiteres Abrutschen. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung der jungen Frau, die aus Engelskirchen stammt, und brachte sie anschließend in ein Siegener Krankenhaus. Nach ersten Informationen erlitt sie einen Schock und wird dort weiter behandelt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Die HTS musste während der Bergungs- und Sicherungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden, konnte nach Abschluss der Maßnahmen jedoch wieder freigegeben werden.

Die Polizei warnt angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse weiterhin vor Glätte und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den Bedingungen anzupassen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de