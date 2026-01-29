Hilchenbach entdecken: Touristik-Information stellt neue Veranstaltungsbroschüre vor

(wS/hi) Hilchenbach 29.01.2026 | Neue Broschüre: „Erlebnisveranstaltungen 2026“ ab sofort erhältlich Wanderungen, Waldbaden, Gesundheitskurse, Kinderveranstaltungen mit dem Ranger und erstmals auch wieder Pilzkunde-Wanderungen – in Hilchenbach und Umgebung ist wieder einiges los.



Die Touristik-Information hat jetzt ihre neue Broschüre „Hilchenbach erleben und entdecken – Erlebnisveranstaltungen 2026“ veröffentlicht.

Sie umfasst rund 50 Angebote, die von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren organisiert und durchgeführt werden.

„Entdecken Sie die Heimat neu, probieren Sie etwas Neues aus und schließen Sie sich einer Gruppe mit zertifizierten Begleitungen an“, lädt das Touristik-Team ein.



Die Broschüre ist unter www.tourismus.hilchenbach.de unter der Rubrik „Service/Broschüre & Souvenirs“ als Download-Dokument zu finden und kann ab sofort in der Touristik-Information am Markt 12, im Rathaus und in der Bücherei in der Wilhelmsburg kostenlos mitgenommen werden.



Wer selbst Veranstaltungen anbietet und auch in der Broschüre aufgenommen werden möchte, kann sich gerne mit Susanne Träger, per E-Mail an touristinfo@hilchenbach.de oder telefonisch unter 02733 288-133, in Verbindung setzen. Sie freut sich, die Freizeitangebote für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Gäste stetig erweitern zu können.







