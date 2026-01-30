Ein Gewinn für Südwestfalen: Jürgens Gruppe wächst – Verwurzelung im Kreis Siegen bleibt Kern der Strategie

(wS/jü) Siegen/Hagen/Dortmund 30.01.2026 | Ein bedeutender Meilenstein in der über 100-jährigen Geschichte der Jürgens Gruppe ist besiegelt: Zum 1. Februar 2026 übernimmt die Jürgens Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Hagen offiziell die Mercedes-Benz Niederlassungsbetriebe in Dortmund, Unna und Lünen.

Damit wächst einer dertraditionsreichsten Mercedes-Benz Partner Deutschlands weiter und festigt seine Position als automobiler Marktführer in der Region.

Nachdem die Jürgens Gruppe bereits im vergangenen Jahr den Zuschlag im Bieterverfahren erhalten hatte, erfolgt nunmehr die finale Übernahme. Mit der Integration der drei neuen Standorte erweitert die Gruppe ihr Marktgebiet deutlich und setzt ein klares Zeichen für gesundes Wachstum und Vertrauen in die Marke.



Bekenntnis zu den Standorten in Westfalen

Die Jürgens Gruppe unterstreicht mit diesem Schritt ihre langfristigen Ambitionen. Die Integration der Standorte Dortmund, Unna und Lünen markiert dabei einen entscheidenden Entwicklungsschritt.

„Die Übernahme ist mehr als eine Expansion; sie ist ein tiefes Bekenntnis zu unserer Heimatregion Westfalen“, erklären die Inhaber Dr. Claudia Fular-Jürgens und Jürgen Jürgens. „Wir freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichte von Mercedes-Benz in Dortmund, Unna und Lünen gemeinsam mit allen Mitarbeitenden fortzuschreiben. Es erfüllt uns mit Stolz, diese traditionsreichen Standorte in unsere Unternehmensfamilie aufzunehmen.“

Vertrauen verbindet. Seit 1919.

„Wir sind uns der Verantwortung gegenüber der Tradition dieser Standorte und vor allem gegenüber den Menschen, die sie prägen, sehr bewusst“, so Dr. Claudia Fular-Jürgens und Jürgen Jürgens weiter. „Für die Kunden in Dortmund, Unna und Lünen bedeutet dieser Schritt vor allem Kontinuität: Ihr zuverlässiger Ansprechpartner rund um das Thema Mobilität steht ihnen weiterhin zur Seite. Wir verbinden nun die Stärke der bisherigen Niederlassung mit den Werten und dem Teamgeist unseres Familienunternehmens. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kunden und Partner ab heute offiziell in der Jürgens-Familie willkommen zu heißen.“



Geschäftsführer Jörg Flocken ergänzt: „Wir freuen uns auf die Zukunft. Es ist für uns etwas Besonderes, ein Teil eines traditionsreichen Familienunternehmens zu sein.“

Dabei setzt die Jürgens Gruppe konsequent auf eine Unternehmenskultur, die Eigeninitiative und Fortschritt fördert. „Bei uns gilt das Prinzip: Die beste Idee gewinnt“, so der Vorsitzende der Geschäftsführung, Frank Döhring.

Mit dieser Philosophie laden wir unsere 280 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ein, die Zukunft des Automobilhandels aktiv mitzugestalten und gemeinsam neue Maßstäbe in der Kundenbetreuung zu setzen.“



Durch die Übernahme entsteht ein leistungsfähiger Verbund, der Synergien nutzt, um den Herausforderungen der Branche – von der Elektromobilität bis zur Digitalisierung des Vertriebs – mit Leidenschaft zu begegnen.



Über die Jürgens Gruppe

Die 1919 gegründete Jürgens Gruppe zählt zu den ältesten und größten Mercedes-Benz Vertretern in Deutschland. Mit Hauptsitz in Hagen und nunmehr 19 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz steht das Familienunternehmen für erstklassigen Service und tiefe regionale Verwurzelung. Mit derIntegration der Standorte Dortmund, Unna und Lünen beschäftigt die Gruppe insgesamt 1.400 Mitarbeiter.

Die Inhaber, der Beirat und die Geschäftsführung der Jürgens Gruppe am Standort Dortmund (Wittekindstraße 99).

V. l. n. r. Jörg Flocken (Geschäftsführer Jürgens Automobile GmbH), Daniel Junker, Tino Schneider und Mentor Hajdari (Geschäftsführung Jürgens Unternehmensgruppe), Dr. Stephan Reiners (Beirat), Jürgen Jürgens und Dr. Claudia Fular Jürgens (Inhaber Jürgens Unternehmensgruppe) sowie Frank Döhring (Vorsitzender der Geschäftsführung).







