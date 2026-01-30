Starke Unterstützung zum Jahresbeginn: Sparkasse fördert Nachwuchsfußball in Burbach

(wS/spa) Burbach 30.01.2026 | 1500 Euro aus dem Topf der Sparlotterie der Sparkasse Burbach-Neunkirchen verhelfen den kleinen Kickern der F2-Mannschaft des JSG Hellertal zu neuen Trainingsanzügen, mit denen sie in den kommenden Saisons durchstarten können.

Ein weiteres Zeichen zum Jahresbeginn für das Engagement der Sparkasse und der Vereine in der Gemeinschaft Burbach.

Der hier agierende Verein Fit fürs Leben e.V., der sich in der Region um die Förderung junger Fußballer und die Vermittlung wichtiger Werte wie Verantwortung, Charakter und Zuverlässigkeit kümmert, kann sich über eine wertvolle Unterstützung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen freuen. Mit einer Spende von 1500 Euro aus dem Topf der Sparlotterie konnte der Mitgliedsverein JSG Hellertal neue Trainingsanzüge für seine jungen Fußballer anschaffen. Diese Maßnahme soll nicht nur das äußere Erscheinungsbild der Mannschaft verbessern, sondern auch den Teamgeist und die Identifikation mit dem Verein stärken.

„Der Teamgedanke ist für uns von zentraler Bedeutung“, erklärt Florian Püspöki, Vorsitzender des Vereins Fit fürs Leben e.V.. „Die neuen Trainingsanzüge sind für uns mehr als nur eine praktische Anschaffung. Sie symbolisieren den Zusammenhalt und den Weg, den wir gemeinsam als Team gehen. Wir bedanken uns herzlich bei der Sparkasse für ihre großzügige Unterstützung, die es uns ermöglicht, diese Werte weiter zu fördern.“

Guido Köppen, Kundenberater der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, ergänzt: „Die Förderung von jungen Talenten und die Unterstützung von Institutionen, die nicht nur sportliche, sondern auch gesellschaftliche Werte vermitteln, liegt uns am Herzen. Wir freuen uns, den Verein bei seiner wichtigen Arbeit zu unterstützen und den jungen Fußballern die Möglichkeit zu geben, mit neuer Ausstattung und einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl in die nächste Saison zu starten.“

Mit den neuen Trainingsanzügen ist der JSG Hellertal bestens gerüstet, um weiterhin nicht nur sportlich erfolgreich zu sein, sondern auch als Gemeinschaft ein starkes Zeichen für positive Werte in der Region zu setzen.

Als regionales Kreditinstitut setzt sich die Sparkasse Burbach-Neunkirchen aktiv für die Förderung lokaler Projekte, Vereine und Veranstaltungen ein, um das soziale und kulturelle Leben nachhaltig zu bereichern.

Dank der Zuwendung der Sparkasse konnten die jungen Fußballer des Vereins JSG Hellertal für die kommenden Saisons mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet werden.