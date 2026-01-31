(wS/Red) Kreuztal, 31.01.2026 | Gabriel da Rocha Viana verlässt den TuS Ferndorf zum Saisonende

Kurz vor dem Start in die Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga gibt es beim TuS Ferndorf eine weitere Personalentscheidung. Linksaußen Gabriel da Rocha Viana wird seinen Vertrag nicht verlängern und das Siegerland zum Saisonende verlassen.

„Ich bin dem TuS Ferndorf und den vielen tollen Fans dankbar für meine Zeit im rot-weißen Trikot. Die Heimspiele in der Stählerwiese sind jedes Mal etwas ganz Besonderes. Ich freue mich auf die Rückrunde und möchte gemeinsam mit dem Team alles für den Klassenerhalt in dieser Liga geben“, so der 23-Jährige zu seiner Entscheidung.

Der Portugiese wechselte 2022 von der zweiten Mannschaft des VfL Gummersbach ins Siegerland, wo er sich in den vergangenen Jahren zum Stammspieler auf der linken Außenposition entwickelte. In der aktuellen Saison stehen 33 Tore in 13 Spielen auf dem Konto des 23-Jährigen. Ab der neuen Saison wird er sich einer neuen Herausforderung widmen.

„Gabriel hat in jedem Spiel sein Herz auf der Platte gelassen und die Fans mit seiner emotionalen Art begeistert. Wir freuen uns, dass er so viele Jahre in Ferndorf gespielt hat und wünschen ihm für die Zeit nach der Saison alles Gute für seine sportliche und private Zukunft“, so der sportliche Leiter des TuS Ferndorf, Michael Lerscht.

Bericht: Verein

Bild/Collage: Domian/Trojak