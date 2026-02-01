(wS/Red) Kreuztal, 01.02.2026 | Daniel Hideg bleibt ein weiteres Jahr beim TuS Ferndorf

Der TuS Ferndorf setzt weiter auf Kontinuität: Daniel Hideg hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit ab dem Sommer in seine vierte Saison bei den Rot-Weißen. Der 29-jährige Rückraumspieler kam 2023 vom ThSV Eisenach zum TuS Ferndorf und hat sich in Abwehr und Angriff zur festen Größe im Team entwickelt. „Wir freuen uns, dass Daniel auch in der kommenden Saison für den TuS Ferndorf auf Torejagd gehen wird.

Er ist ein wichtiger Faktor für unsere junge Mannschaft und gibt mit seiner Erfahrung und seiner Wurfkraft unserem Team immer wieder wichtige Impulse und das wird er nun auch in

der nächsten Spielzeit tun.“ sagt der Sportliche Leiter des TuS Ferndorf, Michael Lerscht.

Daniel Hideg betonte im Zusammenhang mit seiner Vertragsverlängerung: „Ich musste nicht lange überlegen“.

Die Mannschaft, das Umfeld und die Fans in der Stählerwiese – das passt für mich. Ich bin gerne hier und fühle mich wohl im Siegerland, daher ist die Vertragsverlängerung der logische nächste Schritt.

Bericht: Verein

Foto: Andreas Domian