Mitgliederversammlung der CDU Erndtebrück mit Vorstandswahlen

(wS/cdu) Erndtebrück 02.02.2026 | Am Mittwoch, 28.01.2026, fand die Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbands Erndtebrück im Dorfgemeinschaftshaus Birkefehl statt.

Bevor es zur turnusmäßigen Vorstandswahl kam, wurde jedoch der Blick zurückgeworfen.

Neben vielen Veranstaltungen und Terminen waren die vergangene 2 Jahre von Wahlen geprägt.

Zum einen durch die vorgezogene Bundestagswahl, bei der Vorstand und CDU-Mitglieder als Wahlhelfer unterstützend tätig waren.

Zum anderen natürlich die Kommunalwahl 2025. Aus dieser Wahl ging die CDU Erndtbrück gestärkt hervor, war sie doch die einzige etablierte Partei, die prozentual dazugewinnen und auch noch ein zusätzliches Ratsmandat erringen konnte.

Auch die Mitgliederentwicklung ist erfreulich, da seit Februar 2024 fünf neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Besonders erfreulich dabei ist, daß es sich um jüngere Menschen handelt, die politisches Interesse zeigen und bereit sind sich für Erndtebrück zu engagieren.

Besonderes Augenmerk lag auch bei sehr verdienten Mitgliedern: So erhielten Fritz Hoffmann und Heinz-Josef Linten zuletzt das Bundesverdienstkreuz.

Steffen Haschke möchte aus persönlichen Gründen politisch etwas kürzer Treten. Er wird der CDU Erndtebrück aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Gleiches gilt für Axel Jacobi. Da er an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen konnte, wurde er bereits zuvor verabschiedet.

Die folgenden Vorstandswahlen brachten einige Veränderungen mit sich:

Axel Jacobi, Steffen Haschke und Markus Killer schieden aus dem Vorstand aus. Alle 3 bleiben der CDU natürlich erhalten. Während Axel Jacobi und Steffen Haschke es etwas ruhiger angehen lassen wollen, wird sich Markus Killer voll und ganz auf seine Funktion als Vorsitzender der gewachsenen CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Erndtebrück konzentrieren.

Bei den Wahlen wurde Jörn Schuppener als Vorsitzender der CDU Erndtebrück im Amt bestätigt. Er wird zukünftig durch Harald Knebel als Stellvertreter und Bettina Pfeiffer als Mitgliederbeauftragte unterstützt.

Komplettiert wird der Vorstand von Ina-Christin Heinrich, Christian Hannig, Lorenz Benfer und Andre Krüger als Beisitzer.

Zum Abschluß der gelungenen Veranstaltung konnte mit dem Zinser Ortsvorsteher Yorrick Hambloch noch ein weiteres Neumitglied in den Reihen der CDU begrüßt werden.

Die CDU Erndtebrück geht somit hervorragend aufgestellt in die nächsten Jahre.

neu gewählter Vorstand (v.l.n.r.): Ina-Christin Heinrich, Andre Krüger, Christian Hannig, Lorenz Benfer, Jörn Schuppener, Harald Knebel, es fehlt Bettina Pfeiffer

Ehrung Steffen Haschke

neu gewählter Vorstand mit Neumitglied Yorrick Hambloch – Fotos: CDU