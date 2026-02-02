News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
ADFC lädt zum Fahrradflohmarkt an der BlueBox ein

2. Februar 20264
(wS/adfc) Siegen 02.02.26 | Am Samstag, 11. April, veranstaltet der ADFC Siegen-Wittgenstein erneut seinen beliebten Fahrradflohmarkt an der BlueBox in der Sandstraße 54 in Siegen. Zwischen 9 und 13 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, gebrauchte Fahrräder und Fahrradzubehör zu kaufen oder verkaufen zu lassen.

Der Verkauf erfolgt über die Aktiven des ADFC: Fahrräder können entweder am Freitag, 10. April, von 17 bis 19 Uhr oder am Samstag ab 8 Uhr abgegeben werden. Alle Räder werden registriert und nummeriert. Die Verkäuferinnen und Verkäufer weisen sich aus und bestätigen, dass sie Eigentümer des Fahrrads sind. Zudem werden Wunschpreis und eine untere Preisgrenze festgelegt. Der ADFC bemüht sich, für jedes Rad einen möglichst guten Verkaufspreis zu erzielen.
Nach Ende des Flohmarkts können bis 13 Uhr entweder der Verkaufserlös – abzüglich einer Provision von zehn Prozent für den ADFC – oder das unverkaufte Fahrrad abgeholt werden. Nicht verkaufte Räder können, je nach Zustand, auch gespendet werden.
Besonders gefragt waren in den vergangenen Jahren Kinderfahrräder. Der ADFC hofft daher auch in diesem Jahr auf ein breites Angebot an gut erhaltenen Rädern für junge Radfahrerinnen und Radfahrer.

Weitere Informationen unter:
https://siegen.adfc.de/artikel/service/flohmarkt

