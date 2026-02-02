120 Pilotinnen in Siegen – Hexentreffen würdigt zwei außergewöhnliche Frauen der Luftfahrt

(wS/vdp) Siegen 02.02.2026 | Ingrid Blecher aus Siegen, Urgestein der Fliegerei und Rekordhalterin im Segelflugs

Ein besonderer Meilenstein in der Geschichte der Vereinigung Deutscher Pilotinnen e.V. (VDP): Beim 50. Hexentreffen, das in diesem Jahr in Siegen stattfand, wurde nicht nur Jubiläum gefeiert, sondern auch die engagierte Pilotin **Ingrid Hopman** für ihr Lebenswerk mit der *Goldenen Hexe* geehrt – der höchsten Auszeichnung.

Ingrid Hopman, seit Jahrzehnten eine prägende Persönlichkeit der deutschen Fliegerszene, steht für Leidenschaft, Kompetenz und Gemeinschaftsgeist in der Luftfahrt. Ob als Fluglehrerin oder Mentorin junger Pilotinnen – sie hat mit ihrem Wissen und ihrer Begeisterung vielen Frauen den Weg in die Luftfahrt geebnet. Ihre unermüdliche Arbeit für mehr Sichtbarkeit und Förderung von Pilotinnen macht sie zu einer herausragenden Botschafterin des Verbandes.

Ein weiterer Höhepunkt des Treffens war die Ehrung von **Ingrid Blecher**, die vor 50 Jahren das allererste Hexentreffen ins Leben rief – und nun, ein halbes Jahrhundert später, das Jubiläumstreffen organisierte. Ihr Pioniergeist und Organisationstalent haben diese besondere Tradition überhaupt erst möglich gemacht. Die Idee, Pilotinnen aus ganz Deutschland regelmäßig zum Austausch, zur Weiterbildung und zum gemeinsamen Fliegen zu vereinen, hat die VDP über Jahrzehnte geprägt und zu einer starken Gemeinschaft wachsen lassen.

„Ohne Frauen wie Ingrid Hopman und Ingrid Blecher gäbe es viele von uns heute nicht im Cockpit“, sagte VDP-Präsidentin Heike Käferle bei der Festveranstaltung. „Beide haben auf ganz unterschiedliche Weise die Geschichte der Pilotinnen in Deutschland geschrieben – mit Mut, Hingabe und dem unerschütterlichen Willen, neue Horizonte zu öffnen.“

Das 50. Hexentreffen bot neben einer feierlichen Jubiläumszeremonie auch ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen und historischen Rückblicken auf fünf Jahrzehnte gemeinsamer Fliegerinnenkultur. Es spiegelte eindrucksvoll wider, wie stark die Idee des Miteinanders und der fliegenden Frauen in der Luft bis heute trägt.

