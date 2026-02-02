Endometriose – das Chamäleon unter den Frauenkrankheiten

(wS/dia) Siegen 02.02.2026 | Dr. Katharina Gillen referiert am 12. Februar im Diakonie Klinikum Jung-Stilling

Die Endometriose gilt als das „Chamäleon der Gynäkologie“. Manche Frauen leiden unter quälenden Schmerzen, starken Krämpfen oder unerfülltem Kinderwunsch, andere sind betroffen und wissen es nicht einmal. Um die Behandlungsmöglichkeiten des chronischen Frauenleidens geht es in der nächsten Veranstaltung der Vortragsreihe „Siegener Forum Gesundheit“, am Donnerstag, 12. Februar, um 19 Uhr, in der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung Stilling (Wichernstraße 40, Siegen).

Dann referiert Dr. Katharina Gillen, leitende Oberärztin der allgemeinen Gynäkologie und Gynäkologischen Onkologie im Diakonie Klinikum, über die vielfältigen Symptome, die schwierige Diagnostik und moderne Therapiemöglichkeiten. Die Ursachen für Endometriose, bei der Schleimhaut an verschiedenen Stellen außerhalb der Gebärmutter wachsen kann, sind noch nicht bekannt. Doch es gibt Hilfe für betroffene Frauen. Der Vortrag wird von der Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen organisiert, ist kostenfrei und richtet sich an Patienten und Interessierte. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0271-5003-131 oder per Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de.

Foto: Archiv Diakonie