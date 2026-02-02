Konzert für Orgel und Orchester in Siegener Martinikirche

(wS/bc) Siegen 02.02.2026 | Am Samstag, 14. Februar 2026, lädt der Bach-Chor SiegeBacn um 19.00 Uhr zu einem Konzert für Orgel und Orchester in die Martinikirche Siegen ein. Die Orgel – oft als Königin der Instrumente bezeichnet – entfaltet mit dem Orchester ihre volle Klangpracht.

Im Zentrum des Programms steht Francis Poulencs Konzert für Orgel, Streicher und Pauken. Mit diesem Konzert schuf Poulenc 1938 ein Werk von großer Ausdruckskraft. Er wandte sich erstmals ernsteren und religiös geprägten Themen zu und schuf eine Hommage an die großen Orgelwerke des Barock, insbesondere an Johann Sebastian Bach. Zwischen strenger Monumentalität und feiner Lyrik entfaltet sich eine Musik, die Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit auf ebenso eindringliche wie überraschende Weise darstellt.

Darüber hinaus erklingen das Orgelkonzert in F-Dur von Georg Friedrich Händel und die Sinfonia aus Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 146. Die Sinfonia eröffnet die Kantate mit einem ausdrucksstarken Dialog zwischen Orgel und Orchester. Bach übertrug den Konzertsatz auf die Orgel als Soloinstrument, wodurch sie den Charakter eines Orgelkonzerts erhält.

Regionalkantor und Solist Jorin Sandau studierte Kirchenmusik A, Historische Interpretationspraxis und Künstlerisches Orgelspiel in Frankfurt und im Rahmen eines Austauschsemesters in Amsterdam. Er war Stipendiat des Fördervereins Bad Homburger Schloss und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Beim Orgelwettbewerb des Fugato-Festivals 2010 gewann er den zweiten Preis und konzertiert seit vielen Jahren als gefragter Organist deutschlandweit.

Begleitet wird er vom Bach-Orchester Siegen unter der Leitung von Kantor Peter Scholl. Ein seltenes Zusammenspiel – farbenreich und zeitlos.

Eintrittskarten sind auf www.proticket.de und an allen Proticket- Vorverkaufsstellen erhältlich.

Foto: Björn Hadem