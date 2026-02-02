Von Fjorden, Nordlicht und Mitternachtssonne – Norwegen live auf großer Leinwand

(wS/ne) Neunkirchen 02.02.2026 | Ein besonderes Leinwanderlebnis erwartet die Besucher des Otto-Reiffenrath Hauses am kommenden Freitag: Am 6. Februar, 20 Uhr, nimmt der Fotograf, Filmemacher und Vortragsredner Reiner Harscher alle Reiselustigen mit auf eine Reise nach Norwegen. Mit Schiffen der Hurtigruten, mit Wohnmobil und Zelt war er unterwegs, um von den schönsten Plätzen des Nordens zu erzählen.



Der Abend führt die Zuschauer entlang der Hurtigruten durch die wilde Schönheit der berühmten Fjorde über die Lofoten zum Nordkap und schließlich hinein ins Packeis der Polar-Region.



In den Sommernächten taucht die Mitternachtssonne das Fjordland in goldenes Licht und im Winter erscheinen die Geister des Nordens am Himmel, wenn über den tief verschneiten Nordfjorden das magische Nordlicht tanzt. Auf vielen Reisen hat Reiner Harscher all diese Szenen eingefangen und zeigt sie seinen Zuschauern auf großer Kinoleinwand.



Auf eine spannende Weise live moderierte Geschichten, Bilder und Filme und nicht zuletzt anmutige Luftaufnahmen machen die Leinwandreise durch die faszinierende Schönheit der nordischen Natur zu einem begeisternden Erlebnis.



Karten für die Veranstaltung sind in der Bibliothek Neunkirchen (montags 14 bis 19 Uhr, dienstags 8 bis 16 Uhr, donnerstags 14 bis 19 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr), über das Kartentelefon: 02735 767-190 oder per E-Mail: bibliothek@neunkirchen-siegerland.de erhältlich.

Am Freitag, 6. Februar, nimmt Reisefotograf Reiner Harscher die Zuschauer des Otto- Reiffenrath-Hauses mit auf einen „Tagestripp“ nach Norwegen. Fotos: Reiner Harscher.