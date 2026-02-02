Carnevalsball des Erndtebrücker Carnevals Club 1983 e. V. am Samstag, den 07.02.2026

(wS/eec) Erndtebrück 02.02.2026 | Große Vorfreude auf den Carnevalsball des ECC

Seit dem 11.11.2025 ist die fünfte Jahreszeit wieder voll im Gange, und auch der Erndtebrücker Carnevals Club 1983 e. V. steckt mitten in den Vorbereitungen. Höhepunkt der laufenden Session ist der große Carnevalsball am Samstag, 7. Februar 2026, in der Schützenhalle Erndtebrück. Einlass ist ab 18:00 Uhr, Programmbeginn traditionsgemäß um 19:11 Uhr.

Unter dem Motto „43 Jahre Carneval in Erndtebrück“ bildet der Carnevalsball den offiziellen Startschuss für ein buntes und abwechslungsreiches Veranstaltungswochenende. Aufgrund des großen Andrangs in den vergangenen Jahren empfiehlt der Veranstalter, frühzeitig zu erscheinen, um sich die besten Plätze zu sichern.

Der ECC kann sich in dieser Session erneut über einen starken Zuwachs in allen Tanzgruppen freuen. Der feierliche Einmarsch der aktiven und passiven Mitglieder ist für 19:11 Uhr vorgesehen und markiert zugleich den Beginn des carnevalistischen Treibens. Nach der Begrüßung durch Vereinspräsident Dominik Buch, der auch durch den weiteren Abend führen wird, gehört die Bühne ganz den Tänzerinnen und Tänzern.

Den Auftakt gestalten die Tanzmäuse und Tanz-Kids, die ihre einstudierten Choreografien präsentieren. Es folgen Auftritte der Jugendgarde und der Funkengarde. Auch die Showtänze der Tanz-Kids, der Jugendgarde und der Funkengarde stehen später im Programm.

Natürlich dürfen auch die Gastvereine nicht fehlen. Mit dabei sind die Prinzengarde und die Glück-Auf-Garde der KG Meggen, die Showtanzgruppe der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft sowie die Showtanzgruppe des EKV Wittgenstein 1991 e. V.. Zum ersten Mal in Erndtebrück tritt zudem das Tanzstudio Lilija Fischer auf, das bereits beim Tanzmatinee in Netphen begeisterte. Einige Überraschungen sind ebenfalls angekündigt.

Neu gebildet hat sich in dieser Session auch das Funken-Duo des ECC mit Celina Wied und Melissa Shala, das beim Carnevalsball seinen ersten Auftritt auf heimischer Bühne haben wird.

Verkleiden lohnt sich auch in diesem Jahr wieder: Bei der traditionellen Kostümprämierung werden jeweils drei Einzel- und drei Gruppenpreise vergeben. Das große Finale läutet anschließend das Männerballett ein. Was es mit dem Motto „Brokeback Mountain“ auf sich hat, wird live in der Schützenhalle zu sehen sein. Danach wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Musikalisch begleitet wird der Abend erneut von DJ Philip Torero, der dem Publikum auch nach dem offiziellen Programm kräftig einheizen wird.

Der ECC weist darauf hin, dass beim Einlass Alterskontrollen durchgeführt und Eintrittsbänder ausgegeben werden. Ein Personalausweis ist mitzuführen. Für Gäste unter 18 Jahren steht auf der Vereins-Homepage ein Formular zur Übertragung der Personenfürsorge zum Download bereit. Weitere Informationen gibt es unter www.ecc-online.de.

Präsident Dominik Buch blickt voller Vorfreude auf den Abend:

„Hier ist Carneval! Am Samstag, 07.02.2026 ist es endlich soweit. Der große Carnevalsball des ECC steht ins Haus – mit allem, was ihr von unseren Partys der letzten Jahre gewohnt seid. Wir sind hoch motiviert und freuen uns auf eine mega Party bis in den frühen Morgen.“

Fotos: Erndtebrücker Carnevals Club 1983 e. V.